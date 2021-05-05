Погода в Крыму на 5 мая: переменная облачность и тепло до +20

В Крыму тепло до +20°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 мая на Крымском полуострове, как и накануне, везде и всюду переменная облачность, актуально и штормовое предупреждение. Крымский гидрометцентр также прогнозирует высокую пожарная опасность, что ограничивает жарку шашлыков и прогулки по лесу.

На Южном берегу Крыма тепло +17°… +20°, западный ветер 7-12 метров в секунду.

В Евпатории тепло до +19°, западный ветер до 12 метров в секунду.

Погода в Судаке и Феодосии: тепло +17°… +19°, западный ветер 7-12 метров в секунду.

Не очень жарко и в Симферополе: днем тепло +18°…+20°, западный ветер 7-12 метров в секунду.

Вода в Черном море у берегов Крыма +10°… +15°, что конечно маловато для начала купального сезона.

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