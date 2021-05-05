За сутки в Крыму 97 новых инфицированных коронавирусом Фото: архив "КП"

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев инфицирования коронавирусом. У 11 заболевших болезнь протекает без симптоматического проявления.

- Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории провели исследования 1280 проб на коронавирус. Выписаны с выздоровлением 103 человека, госпитализированы 53 больных.

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