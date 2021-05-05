Более 5 тысяч крымчан подали заявки для участия в акции «Бессмертный полк онлайн»

В этом году Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме Фото: Анна КИРИЕНКО

Для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» зарегистрировались 5107 крымчан. Все трансляции пройдут в рядах онлайн-шествия в один день - 9 мая.

- Сетка общей трансляции будет разделена по регионам и с учетом местного времени, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу, - сообщили организаторы акции.

Трансляция будет идти на местных телеканалах, на экранах в общественных местах и в социальных сетях. Регистрация заявок продлится до 7 мая.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Бессмертный полк онлайн», предоставить фото своего героя и информацию о нем и себе. Информация о прохождении героя в онлайн-шествии будет направлена в личный кабинет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50