В Крыму наглые птицы грабят туристов

Птица-воровка. Фото: кадр видео: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK

Майские выходные предоставили отличную возможность насладиться отдыхом, а что может быть краше, чем перехватить пару бутербродов под шум волны?! На берегу моря у даже самой незамысловатой еды совсем другой вкус. Вне стен квартир и домов, как оказалось могут появиться конкуренты, которые так и норовят утащить лакомый кусочек прямо из-под носа, стоит только чуть зазеваться.

- Ай, держи ее! – слышаться возгласы отдыхающих, у которых шустрая морская птица стащила кусок колбасы.

Судя по видео «Ограбление по-крымски», которое появилось в популярном крымском паблике, обиженных нет: люди потешаются над наглостью крылатого «грабителя», наверняка довольна трофеем и птица.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50