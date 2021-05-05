Украинец собирался провезти в Крым наркотики в контейнере с зерном

Наркотики были спрятаны в зерне. Фото: Погрануправление ФСБ

Крымские пограничники нашли в иномарке гражданина Украины наркотики, спрятанные в контейнер с зерном. На 22-летнего автопутешественника заведено уголовное дело за контрабанду наркотических средств.

По информации пресс-службы крымского погрануправления ФСБ, гражданин соседнего государства прибыл в пункт пропуска Джанкой.

- В ходе осмотра иномарки внимание пограничников привлек пластмассовый контейнер с зерном, - уточнили в погрануправлении. - При осмотре указанного контейнера среди зерна были выявлены 18 таблеток белого цвета, упакованных в пакет.

Дальнейшая экспертиза показала содержание в таблетках перкурсора «псевдоэфедрин» в концентрации более 10%. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ. Ему грозит до 1 года лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

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