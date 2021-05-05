Центр Симферополя перекроют для репетиции парада Победы

Центр Симферполя перекроют с 6 вечера до полуночи Фото: Архив "КП"

Центр Симферополя сегодня перекроют для репетиции парада Победы. Движение по проспекту им. Кирова будет ограничено с 18.00 до 24.00 .

Помимо проспекта Кирова будет также перекрыто движение по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр.Кирова), ул. Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева - Ценского) и ул. Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша). Также на указанных участках будет запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора.

С 18.00 изменится движение троллейбусов и автобусов. Троллейбусы будут ходить до площади Амет-Хана Султана и площади Советской, автобусы пойдут дублирующими проездами по ул. Маяковского и ул. Толстого.

Временные ограничения также будут действовать 7 мая на время проведения репетиции парада с 8.00 до 13.00 .

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