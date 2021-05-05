Марат Хуснуллин разбирался в Крыму с перспективами привлечения инвестиций

Наиболее инвестиционно привлекательной в Крыму остается строительная отрасль Фото: Анна КИРИЕНКО

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин разбирался в Крыму с реализацией ФЦП и перспективами привлечения инвестиций. Об этом он сообщил журналистам по итогам визита в Крым.

- Посмотрели ход реализации всех объектов ФЦП, в каком состоянии находится каждый объект, - отметил Хуснуллин. - И, ключевой вопрос, это поручение президента по увеличению объема привлеченных инвестиций. Очень подробно, по каждой отрасли, где и за счет чего можно будет привлечь дополнительные инвестиции.

Отдельно вице-премьер обсуждал ипотечное кредитование в республике. Объем ипотечных кредитов необходимо увеличить, как и объемы строительства. Только в таком случае цена на квадратные метры жилья будет стабильной. Кроме того, в Крыму планирует запустить пилотный проект по кредитованию строительства индивидуальных жилых домов.

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