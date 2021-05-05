На строительство съездов с трассы «Таврида» на побережье Крыма уйдет два года

На строительство съездов с "Тавриды" уйдет несколько лет Фото: Анна КИРИЕНКО

На строительство съездов с трассы «Таврида» в города на побережье Крыма уйдет два года. Об этом во время визита в Крым сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- У нас четыре съезда предусмотрено, - цитирует Хуснуллина ТАСС. - Задача - закончить не позже декабря 2023 года.

По словам вице-премьера, ответвление с трассы к Феодосии возведут за счет федерального бюджета, на Судак, Алушту и побережье Азовского моря заказчиком выступает Республика Крым.

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