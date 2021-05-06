Погода в Крыму на 6 мая: солнечно и тепло до +22°

Вода в Черном море у берегов Крыма +11°…+14°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 мая на Крымском полуострове, актуально и штормовое предупреждение, и высокая пожарная опасность. Вдобавок везде хозяйничает западный ветер, скорость которого не превышает 12 метров в секунду.

В Симферополе переменная облачность, днем тепло +20°…+23°.

На Южном берегу Крыма – в Ялте и Алуште, солнечно, тепло +19°… +21°.

В Евпатории яркое солнышко дополняет тепло до +20°.

Погода в Судаке и Феодосии: солнечный день идет в комплекте с теплом +18°…+20°.

Вода в Черном море у берегов Крыма не выше +14°, поэтому еще рано говорить о купальном сезоне. Водные процедуры в мае на большого любителя!

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