Погода в Крыму на 6 мая: солнечно и тепло до +22°

Вода в Черном море у берегов Крыма +11°…+14°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 мая на Крымском полуострове, актуально и штормовое предупреждение, и высокая пожарная опасность. Вдобавок везде хозяйничает западный ветер, скорость которого не превышает 12 метров в секунду.
В Симферополе переменная облачность, днем тепло +20°…+23°.
На Южном берегу Крыма – в Ялте и Алуште, солнечно, тепло +19°… +21°.
В Евпатории яркое солнышко дополняет тепло до +20°.
Погода в Судаке и Феодосии: солнечный день идет в комплекте с теплом +18°…+20°.
Вода в Черном море у берегов Крыма не выше +14°, поэтому еще рано говорить о купальном сезоне. Водные процедуры в мае на большого любителя!
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