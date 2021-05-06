В горах над Ялтой упал парапланерист

Парапланериста нашли на склоне Ай-Петри Фото: Архив "КП"

В горах над Ялтой во время полета на параплане мужчина не справился с управлением и упал в лесную зону. Спасатели выехали на поиск пострадавшего и его эвакуацию.

Шесть сотрудников Ялтинского отряда службы «Крым-Спас» совместно с лесными инспекторами обнаружили парапланериста на восточном склоне горы Ай-Петри и оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную ногу. Затем на служебном автомобиле доставили пострадавшего жителя Севастополя в больницу.

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