В Симферополе ограничат движение транспорта в поминальные дни

Проезд на кладбища в поминальные дни будет закрыт Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе в поминальные дни ограничат проезд транспорта на территорию кладбищ и через автомобильный мост над объездной. Ограничения вводятся «в целях предупреждения травматизма и несчастных случаев».

По сообщению пресс-службы горадминистрации, 9 мая с 7 утра и до 16 часов будет ограничен проезд на участке от перекрестка ул. Кечкеметская с ул. Куйбышева через автомобильный мост над объездной. Также на данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, организовано дежурство машины эвакуатора.

Въезд на старый и новый Абдал, а также кладбище в поселке Комсомольское будет запрещен с 9 по 11 мая.

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