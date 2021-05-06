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Общество6 мая 2021 12:51

Прокуратура потребовала расследовать загрязнение нефтепродуктами в Гаспре

Уголовное дело возбуждено за порчу земли
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За розлив нефтепродуктов на почву виновников ждет наказание

За розлив нефтепродуктов на почву виновников ждет наказание

Фото: Анна КИРИЕНКО

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала расследование разлива нефтепродуктов в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма. Площадь загрязнения составила 61 кв.м. Уголовное дело возбуждено за порчу земли, ущерб составил 300 тысяч рублей.

Ход предварительного расследования контролируется природоохранной прокуратурой.

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