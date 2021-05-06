Экологический фестиваль «Алушта.Green 2021» перенесли из-за коронавируса

Фестиваль переносится на более поздний срок Фото: Виталий ПАРУБОВ

Экологический фестиваль «Алушта.Green 2021» перенесли на более поздний срок. Причина — в продлении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса и, в связи с этим, запрета на массовые мероприятия.

- Мы все сейчас живем в нестабильное время и подчиняемся корректировкам, которые вносит в нашу жизнь пандемия, - сообщили организаторы фестиваля. - В очередной раз она вмешалась в подготовку и проведение фестиваля современной культуры и экологии «Алушта.Green 2021», который был запланирован на 15 мая. Фестиваль переносится на более поздний срок.

Оргкомитет обязательно оповестит всех участников, партнеров, волонтеров и гостей мероприятия о новых датах проведения.

Напомним, режим повышенной готовности на территории Крыма продлен до 1 июня 2021 года. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50