В Гагаринском парке Симферополя появились арт-объекты и фотовыставка в честь Дня Победы

«Стена памяти». Фото: пресс-служба Мининформа РК

В Гагаринском парке Симферополя установили несколько объектов в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в Министерстве информационной политики РК, оборудована уличная тематическая фотовыставка «Великая Отечественная война в Крыму 1941-1945 годов: от партизан до современников», где жители и гости крымской столицы могут увидеть кадры деятельности партизанского и подпольного движения в военный период времени.

Кроме того, в парке установлена «Стена памяти». Это информационный стенд, на котором размещены фотографии Героев Советского Союза, которые родились или проживали в Крыму.

Фотовыставка и другие объекты будут работать до 1 июня. Фото: пресс-служба Мининформа РК

«Стена памяти» и выставка находятся около скульптурной композиции «Три грации».

Кроме того, тематические арт-объект и фотозона установлены около букв «Я люблю Симферополь».

Глава Мининформа РК Михаил Афанасьев сообщил, что все указанные объекты будут экспонироваться в Симферополе до 1 июня 2021 года.

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