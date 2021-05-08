В зоопарк Симферополя привезли двух львят

Африканские львята были приобретены в одном из зоопарков на материковой части России. Фото: Парки Столицы Симферополь/Facebook

В зоопарке крымской столицы появились новые обитатели – два шестимесячных львенка, сообщили в пресс-службе «Парки Столицы Симферополь» на своей странице в Facebook.

Зовут африканских хищников Симба и Белла. Привезли их не вместе – с разницей в месяц. Симба проходит адаптацию и помещен на профилактический карантин. Зато Белла уже осваивает центральный просторный вольер, где с ней могут познакомиться посетители. Место для диких зверей обустроили с учетом того, что это царственные животные, которым нужно место, где разгуляться в условиях неволи.

Львята питаются мясом, рыбой, творогом, яйцами и рыбьим жиром – самым необходимым для молодого организма.

- Первые шаги по новым владениям Белла делала с осмотрительностью. Непривычные запахи и звуки, новая обстановка сначала настораживали львенка, но быстро стали родными, – говорится в сообщении.

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