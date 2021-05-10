В Симферополе 15-летнего спортсмена ударили ножом в живот

Нож в руках преступника, становится орудием преступления. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В майские праздники юный житель столицы Республики Крым, воспитанник симферопольского спортивного клуба «Скиф», стал жертвой преступников.

«Вести Крым», ссылаясь на пост представителей и клуба в социальной сети, сообщили, что трое незнакомцев напали на 15-летнего спортсмена во дворе многоквартирного дома по улице Тренева. ЧП случилось в вечернее время. Подростка ранили холодным оружием в область живота и ногу.

- Пострадавший находится в больнице, - отмечается в сообщении.

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