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Происшествия10 мая 2021 10:47

В Симферополе 15-летнего спортсмена ударили ножом в живот

На подростка напали во дворе многоквартирного дома
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Нож в руках преступника, становится орудием преступления.

Нож в руках преступника, становится орудием преступления.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В майские праздники юный житель столицы Республики Крым, воспитанник симферопольского спортивного клуба «Скиф», стал жертвой преступников.

«Вести Крым», ссылаясь на пост представителей и клуба в социальной сети, сообщили, что трое незнакомцев напали на 15-летнего спортсмена во дворе многоквартирного дома по улице Тренева. ЧП случилось в вечернее время. Подростка ранили холодным оружием в область живота и ногу.

- Пострадавший находится в больнице, - отмечается в сообщении.

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Криминал