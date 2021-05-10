В Симферополе 36-летний псих проломил топором голову женщине

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Медики сообщили в дежурную часть полиции Симферополя о том, что они оказывают помощь 41-летней женщине, которой нанесли открытую черепно-мозговую травму.

- Был задержан 36-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете у врача-психиатра, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Подозреваемый рассказал, что на пару с потерпевшей принимал горячительные напитки, а когда что-то пошло не так, возник конфликт, то он взялся за топор и нанес женщине три удара по голове.

На него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. По ч.2 ст.111 УК РФ ему грозит до 8 лет тюрьмы.

- Подозреваемый на время предварительного следствия помещен в закрытое отделение больницы села Строгоновка Симферопольского района, - отметили в ведомстве.

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