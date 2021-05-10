В Крыму люди живут лучше украинцев: Пенсионер из Киева высказал свое мнение в телеэфире

В Крыму жить лучше, чем на Украине. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Здравый смысл, несмотря на всю пропаганду Киева, все-таки пробивается среди жителей незалежной.

Украинец, который представился, как дед Максимум, в эфире оппозиционного телеканала в пух и прах разнес позицию Киева по Крыму и Донбассу.

Пожилой человек заявил, что на полуострове простые люди живут во сто крат лучше, чем украинцы.

- Россия делает, а не пускает слова на ветер, - заявил он, пояснив, что состояние дел знает не понаслышке. - В Крыму живет мой брат, с которым мы в одно время вышли на пенсию, но теперь его минималка учителя в два-три раза выше моей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50