«Обтянули жуткой колючей проволокой»: Ширвиндт оценил состояние генуэзской крепости в Феодосии

Журналист побывал на полуострове. Фото: кадр видео Михаил Ширвиндт/КРЫМ. ДОРОГО/youtube.com

Популярный российский телеведущий и видеоблогер Михаил Ширвиндт поделился своими впечатлениями от прогулки по средневековой генуэзской крепости, которая находится на востоке Крыма в Феодосии.

- Обтянули крепость жуткой колючей проволокой и на этом все усовершенствования кончились, - обозначил он свою точку зрения в видеоролике, который разместил в инете.

Запала ему в душу и тропинка, ведущая к крепости, которая щедро усыпана разнообразным мусором и битым стеклом.

Михаил Ширвиндт отметил, что крепость пришла в запустение еще при Украине.

- Здесь никогда ничего не делали, но зато виды открываются сказочные, - заметил ведущий.

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