Глава Республики Крым остался недоволен работой чиновников Симферополя

Сергей Аксенов. Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Руководитель региона, выполняя свое обещание, лично прошелся по улицам Симферополя, где пообщался с председателями многоквартирных домов и просто жителями.

И сделал выводы, что большинство проблем, которые волнуют людей, можно решить без вложения серьезных денег. Речь идет о движении общественного транспорта, чистоты в подъездах, работе МУПов.

- Подобные вопросы, волнующие крымчан, – прямая оценка деятельности властей на местах и демонстрация погружения глав администраций, их заместителей, а также депутатского корпуса в проблемы населения, - высказал свое мнение Сергей Аксенов на совещании.

Глава региона так же отметил:

- Мы с Валентином Валентиновичем Демидовым два дня прошли. Если бы он не был только назначен главой администрации - это был бы его последний день работы», — сказал глава республики.

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