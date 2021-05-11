Погода в Крыму на 11 мая: дожди и тепло до +18°

В Крыму облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 мая, утром, на Крымском полуострове в степи и на предгорье, синоптики обещают заморозки до 2°. Все так же действительна порядком поднадоевшая чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение. Вдобавок на полуострове тотальная облачность.

В Симферополе днем столбик термометра поднимется до отметки +15°…+17°, будет дуть северо-западный ветер 8-13 метров. Ожидаются дожди.

На Южном берегу Крым днем термометр покажет +16…18°, скорость неуютного норд-веста 8-13 метров в секунду. Небо, затянутое тучами и облаками, освежит дождем.

В Евпатории воздух прогреется до +16…18°, скорость северо-западного ветра достигнет 17 метров в секунду. Облачно и дождливо.

На востоке тоже сыро, тоже дожди. В Судаке и Феодосии хозяйничает норд-вест, скорость которого достигнет 8-13 метров в секунду, порывы до 17. Днем всего тепло не выше 18°.

Вода в Черном море у берегов Крыма +12°… +14°.

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