В крымских школах ужесточат пропускной режим после трагедии в Казани

В школах Крыма усилят меры безопасности Фото: Надежда ДАЦЮК

После стрельбы в казанской школе, где погибли 11 человек, в образовательных учреждениях Крыма планируют усилить охрану, сообщили КП в пресс-службе Минобразования республики.

- Оперативная информация была подана в органы управления образования и подведомственные организации, также мы подготовили и отправили письма в органы управления образования муниципалитетов об усилении режима безопасности, - сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Шелухина.

По ее словам, в школах и других образовательных учреждениях пройдут инструктажи с преподавателями и учащимися о том, как нужно себя вести при возникновении внештатных ситуаций, в том числе, при обнаружении неизвестных предметов.

Также в школах планируются проверки функционирования систем безопасности.

- Кроме того, будет ужесточен пропускной режим как для физических лиц, так и для заезда транспорта, - уточнили в Минобразе РК.

Напомним, утром 11 мая в казанской школе №175 была открыта стрельба из огнестрельного оружия, затем был взрыв. По некоторым данным, во время ЧП погибли 11 человек (из них 9 детей). Также известно, что стрельбу устроил 19-летний парень, оружие было зарегистрировано на него.

Подобная трагедия случилась в октябре 2018 года в Керчи. Тогда студент местного политехнического колледжа Владислав Росляков прошел в здание, взорвал самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу. Тогда погиб 21 человек, пострадали больше 50 сотрудников и учащихся колледжа.

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