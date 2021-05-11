В Симферополе пенсионер попал под электричку

На момент смерти мужчине было 79 лет. Фото: Архив "КП"

Электропоезд, который ходит по маршруту Симферополь – Джанкой, сбил пенсионера в столице полуострова, сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.

- Поступило сообщение от дежурного по станции Симферополь о том, что на перегоне станций Симферополь-грузовой – Симферополь электропоездом сбит мужчина, – говорится в сообщении.

На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа крымского ЛУ МВД России на транспорте и карета скорой медицинской помощи. Попавший под транспорт не выжил.

- Водитель электрички применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Однако наезда избежать не удалось, – уточнили правоохранители. Транспортная полиция изучает остальные детали трагедии, после чего данные передадут на рассмотрение в следственные органы.

Ранее сообщалось, что трое крымских полицейских погибли в жуткой аварии. Лобовое столкновение произошло на дороге Кировское-Приветное.

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