В Евпатории 13-летний подросток ограбил собственную мать на 700 тысяч рублей

Вместе со своим другом школьник пробрался в дом после школы Фото: Архив "КП"

Перед майскими праздниками в одной из евпаторийских квартир все шло своим чередом. Домочадцы занимались привычными делами, готовились к затяжным выходным, как вдруг хозяйка квартиры решила надеть свои любимые сережки. Вот только ни сережек, ни других ювелирных украшений в шкатулке не оказалось.

Обыскав весь дом, женщина поняла, что ее ограбили, хотя все остальные вещи лежали на своих местах. Какого же было удивление крымчанки, когда выяснилось, что вором оказался ее родной сын.

О пропаже дорогих украшений женщина сообщила в местное отделение полиции. Как удалось выяснить КП-Крым, ювелирные изделия на кругленькую сумму в 700 тысяч рублей украл ее 13-летний сын вместе с другом. Мальчишки после уроков пробрались в дом и обчистили все шкатулки. Правда, прогулять награбленное ребята не успели.

В силу юного возраста мошенников не стали наказывать по всей строгости закона, уголовного дела школьники тоже смогли избежать. Насколько суровым было наказание от родителей - история умалчивает.

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