Часть Симферополя и Севастополя 12 мая останется без электричества

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя, из-за ремонта электросетей, на несколько часов отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 112, 114, 114а, 116-152 (чет);

ул. Залесская, 2, 2а, 1-15 (нечет);

ул. Бастионная, 8-54 (чет), 3-25 (нечет);

пер. Бастионный, 2-44 (чет), 1-39 (нечет);

ул. Баррикадная, 2, 1;

ул. Шевченко, 2-36 (чет), 1-23 (нечет);

ул. Гражданская, 54-106(чет);

ул. Зенитная, 36-70(чет), 31-63а(нечет);

ул. Трубаченко, 31а, 34, 36, 27-33(нечет);

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

пр. Столетовский,28,30; ул. Колобова,18,18/8,18/9,18/10,18/11;

ул. Строительная 18,17,31-А

с 9.00 до 17.00

пр. Победы, 23;

ул. Горпищенко, 3-11,15-А,15-Б,15-В,78-82;

ул. Фильченкова, 45;

ул. Генерала Жидилова, 40,42;

ул. Сапфирная, 2-А,2-Б,2-Г,10,12,30-Б,32,1-9;

ул. Шафрановая, 10-18,24,26,26-А;

ул. Амет-Хана Султана, 37/1,37/2,37/4,37/5,37/6,37/7,;

ул. Кольцевая, 4,12-А,14,14-А,16,20,1,5,21,23-А,27-31;

ул. Журналиста Хамадана, 64;

ул. Композитора Боголепова, 22-А,22-Б,35-37;

ул. Геннадия Черкашина, 36;

туп. Хвойный, 6;

ул. Григория Поженяна, 23

с 23.00 (12 мая) до 06.00 (13 мая)

пр-т Античный, 9, 11, 16, 11а, 15а, (Фондохранилище Херсонеса Таврического);

бухта Омега, 2а;

ул. Павла Корчагина, 18.

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