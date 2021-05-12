Подробности смертельной спецоперации ФСБ в Крыму

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В Симферополе сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, который оказал сопротивление при попытке его задержать. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Спецоперация проходила 11 мая. Спецподразделения ФСБ России и сотрудники Росгвардии пытались задержать члена международных террористических организаций, объявленного в розыск. Но подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, оказав вооруженное сопротивление. Его ликвидировали.

- В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточнили в пресс-службе.

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