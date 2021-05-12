Видео спецоперации по ликвидации боевика в Симферополе

В одноэтажном доме была выбита дверь. Фото: "Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"/"Вконтакте"

Сотрудники Управления ФСБ РФ по Крыму ликвидировали члена международной террористической организации. Операция проходила в одноэтажном доме Симферополя.

На кадрах видно разбитое окно, выбитую дверь, а также домашнюю утварь подозреваемого. Его труп лежит на полу.

- 11 мая 2021 г. сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций, - сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.

Во время задержания подозреваемый открыл стрельбу, и боевика нейтрализовали спецслужбы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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