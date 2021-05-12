Дети из ДНР получили в подарок от властей Крыма 100 путевок в оздоровительный центр

День образования ДНР - 11 мая. Фото: Владимир Константинов/ВКонтакте.

Делегация депутатов крымского парламента посетил Донецкую Народную Республику на годовщину референдума о самоопределении Донбасса. В рамках визита представители Крыма передали местным детям 100 путевок в оздоровительно-спортивный комплекс. Об этом сообщил во вторник на своей странице во «ВКонтакте» председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

- В рамках визита вручил главе ДНР Денису Пушилину и председателю народного совета ДНР Владимиру Бидевке государственные награды - медали «За мужество и доблесть», а также передал 100 путевок для детей ДНР в крымский оздоровительно-спортивный комплекс «Дельфин»,– написал Константинов.

По его словам, у крымчан и жителей Донбасса общая история, так как Крым - единственный российский регион, который, как и Донбасс, находился в составе Украины. Государственный переворот в 2014 году на Украине стал точкой невозврата для народов.

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