Аксенов озвучил подробности ликвидации в Крыму члена террористической группы

Член международных террористических организаций был нейтрализован в Симферополе. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил радикальные религиозные организации вроде запрещенной в РФ судом Хизб ут-Тахрир* в том, что религия и национальный вопрос являются для них ширмой, за которой они прячут свои истинные цели.

Напомним, что во вторник 12 мая в ходе оперативно-боевой операции в Симферополе был ликвидирован член международных террористических организаций, который находился в розыске. В этой связи Аксенов высказал слова благодарности сотрудникам ФСБ и Росгвардии, которые принимали участие в планировании и проведении операции.

По данным главы региона, на территории республики преступника покрывали сторонники запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир*.

- Это в очередной раз подтверждает, что религиозные и национальные идеи для этой и других подобных организаций - только ширма, которой они прикрывают свои истинные намерения, - заключил Аксенов.

*запрещенная организация на территории РФ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50