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Общество12 мая 2021 14:59

Раньше срока завершили ремонт дороги Доброе – Краснолесье в Симферополе

Тротуары, обочины и участки для остановок обновили
Елизавета КВАЧКОВА
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Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Михаил ПАТЛИС

Работники «ВАД» ранее установленного срока завершили ремонт дороги Доброе - Краснолесье Симферопольского района, сообщили в пресс-службе компании ОА «ВАД».

В результате работы дорога была расширена там, где ранее не соответствовала категорийным требованиям. Также было сделано новое покрытие, которое уложили в два слоя асфальтобетона. Старое предварительно отфрезеровали.

Рабочие привели в надлежащий вид площадки остановок, тротуары, укрепили обочины вдоль прошедшей части, сделали термопластиковую разметку. Ремонтные работы проведены на протяжении 5,6 километров дороги. Планировались, что готовый результат будет сдан только в конце мая.

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