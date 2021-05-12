В Симферополе перевернулась «скорая» вместе с больным коронавирусом

Больного сразу передали дежурной бригаде. Фото: Скриншот из видео

В Симферополе в результате ДТП на объездной дороге перевернулась машина скорой помощи. Как сообщил КП-Крым директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, в автомобиле находился коронавирусный больной.

- Никто не пострадал, все хорошо. Просто во время объезда пробки на трассе произошел такой инцидент, - отметил Олефиренко.

Больного сразу передали дежурной бригаде и отвезли в седьмую городскую больницу.

Видео с места аварии попало в социальные сети. На кадрах видно, как автомобиль скорой с выбитым лобовым стеклом лежит посреди дороги, а рядом стоит микроавтобус, с котором и столкнулась машина.

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