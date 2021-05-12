В Крыму с начала года лихачам на дороге выписали 450 тысяч штрафов

Камеры фиксируют нарушения ПДД Фото: Архив "КП"

В Крыму с начала года выписано почти 450 тысяч штрафов за превышение скоростного режима. Лихачей на дороге фиксируют автоматизированные комплексы, которые передают данные в ГИБДД, пишет ForPost.

На службе инспекторов системы фиксации нарушений «Азимут 3», «Астра-Трафик», «Вокорд-Трафик», «Кордон-Темп», «Синтез-С», «Ураган-Юг» и другие. Из передвижных комплексов на дорогах полуострова работают«Кордон-М»2. Распознавать иностранные номера на авто, залепленных грязью и бумажками помогают «Ангелы ГТ», «Горизонт» и «Поток».

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