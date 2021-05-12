Власти Киева усилили военный контроль на границе с Крымом

ВСУ готовы к военному реагированию в случае усиления конфликта с Россией. Фото: "КП" Архив

Военные Украины усилили системы противовоздушной обороны и разведки на границе с Крымом. Об этом заявил командующий операцией объединенных сил (ООС) ВС Украины Сергей Наев на форуме «Украина 30».

- Подразделениями группировки войск, выполняющими боевые задачи на границе с Автономной Республикой Крым, осуществляется прикрытие всех десантно-опасных участков морского побережья, также существенно усилена система противовоздушной обороны и разведки, – сказал Наев.

ВСУ готовы к адекватному реагированию на изменения военно-стратегической обстановки. В связи с этим разработано несколько планов действий на случай эскалации конфликта с РФ там, где проходят операции объединенных сил.

Ранее народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные нарушили третий пункт дополнительных мер обеспечения «режима тишины» в Донбассе: в населенных пунктах возле линии соприкосновения было размещено тяжелое вооружение.

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