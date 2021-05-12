Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 18:34

Ялтинские школы обеспечат системами антитеррор к 1 сентября

К охране учебных заведений подключат ЧОПы
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий
ВЯлте к 1 сентября выполнят все требования по антитеррору в школах

ВЯлте к 1 сентября выполнят все требования по антитеррору в школах

Фото: Архив "КП"

К началу нового учебного года школы Ялты оборудуют системами антитеррористической безопасности. Охраной общеобразовательных учреждений займутся специализированные предприятия, сообщает Крымское информационное агентство.

Сейчас в урочное время безопасность обеспечивают сотрудники охранных предприятий, а в ночное – сторожа. В планах администрации оснастить все школы системами антитеррористической безопасности с входной группой контроля и ограждением периметра.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Образование в Крыму и Севастополе