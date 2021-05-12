Крымские коммунисты считают теракт в Казани проявлением «звериного оскала капитализма»

Коммунисты не видят смысла в дополнительной охране школ - спасать детей надо с государственного строя

Крымские коммунисты считают теракт в школе Казани закономерным проявлением капиталистического расслоения общества. В Советском Союзе никаких расстрелов учеников не было, несмотря на отсутствие охраны и систем слежения и оповещения.

- Страшная трагедия, случившаяся в Казани, как лакмусовая бумажка показывает реальное положение дел современного общества в воспитании морально-нравственных качеств молодежи, их целеуказаний, жизненных приоритетов, чувства товарищества, - отметил КП -Крым руководитель Рескома КПРФ и фракции коммунистов в парламенте республики Сергей Богатыренко. - На самом деле это и есть звериный оскал капитализма, при котором 20-летние ребята не видят себя в этой жизни, не видят своего будущего и под постоянным натиском дебильных, аморальных передач по телевизору превращаются в сумасшедших психов и монстров, готовых расстреливать своих соучеников и учителей.

За 70-летнюю историю советской школы ни одному подростку не приходило в голову расстрелять своих соучеников, а при капитализме школьные теракты идут бесконечной чередой. Дети становятся первыми жертвами имущественного расслоения общества, где правит присущий капитализму культ успеха любой ценой.

- И, конечно, нужно спасать нашу молодежь от вала дешевых синтетических наркотиков, который захлестывает страну. Напомню, в Советском Союзе этой страшной беды – наркомании – практически не было! - подчеркивает Богатыренко.

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