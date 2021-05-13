Крым возглавил топ-15 самых популярных регионов России на лето 2021

Крымские пляжи привлекают отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU изучили данные брони и узнали, какие регионы больше всего популярны у туристов для летнего отдыха.

Сенсации не получилось – результаты вполне ожидаемы.

- Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге самых «востребованных» регионов. Половина россиян отправится отдыхать на морское побережье в летнем сезоне, - озвучили аналитики очевидное.

Причем на долю полуострова пришлось 40% брони отелей и гостиниц, на Краснодарский край - 30%.

Рейтинг самых популярных регионов Российской Федерации на лето 2021:

1. Крым

2. Краснодарский край

3. Ленинградская область

4. Карелия

5. Ставропольский край

6. Ростовская область

7. Московская область

8. Калининградская область

9. Татарстан

10. Башкирия

11. Тверская область

12. Воронежская область

13. Оренбургская область

14. Ярославская область

15. Волгоградская область

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