Сергей Аксенов уволил руководителя симферопольского МУПа

Обход дворов города показал удручающие результаты. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил руководителя предприятия МУП «Киевский Жилсервис» в Симферополе.

Как сообщил Сергей Аксенов, руководитель организации уволен, поскольку не несет ответственность за своевременное и полное выполнение возложенных на него обязанностей.

Есть очень много вопросов к деятельности организации. Начальства ни в одном доме не было, сами же жильцы их вообще никогда не видели. Решение одно – уволить руководителя данного предприятия.

Во вторник Аксенов совершил очередной обход городских дворов, побывав на улицах Суходольная, Мате Залки, Бетховена, Коцюбинского, Битакская, Стахановцев, Блюхера, Киевская и 51-й Армии, а также пообщался с местными жителями.

- К сожалению, итог удручающий – стыдно перед людьми, – заключил Аксенов.

Он выразил благодарность жителям городских дворов за их активную позицию. Решение по поводу дальнейшей работы некоторых должностных лиц и депутатов будет принято после подведения итогов.

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