У жителя пригорода Симферополя украли кучу денег вместе с сейфом

Сейчас все подробности случившегося выясняются Фото: Архив "КП"

На майских праздниках в доме у Алексея* все было спокойно и тихо. Почти все выходные он провел у себя дома в селе Левадки, но 5 мая под вечер решил пойти в гости. Как всегда, выключил свет и закрыл за собой двери. Но это не помогло.

Около 22.00 в дом к мужчине пробрался вор, выломав замок на металлопластиковой двери. В глаза злодею сразу бросился небольшой металлический сейф размером 40 на 30 сантиметров. Металлический ящик стоял на полу в комнате. Преступник решил пойти по простому пути: поднял сейф на руки и вынес его из дома вместе со всем содержимым.

Как удалось выяснить КП-Крым, внутри хранилища было 325 тысяч рублей, 3 тысячи евро, 800 долларов и 5 наручных часов фирмы «Тиссот», «Майкл Корс», «Дана Каран» и «Тимберлейк». Все это добро хозяин оценил в 750 тысяч рублей.

Найти налетчика пока не удалось, но несколько зацепок для правоохранителей он все же оставил. По ним его сегодня и вычисляют.

Заметим, что если преступник будет пойман, то ему грозит до 6 лет лишения свободы по статье 158 УК РФ - кража, совершенная незаконным проникновением в жилище.

*Имена изменены

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