По окончании Рамадана в 2021 году мусульмане Крыма совершили праздничный намаз

Праздничный намаз прошел во всех мечетях полуострова. Фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма.

Праздничный намаз, который мусульмане ежегодно совершают в конце месяца Рамадан, сегодня прошел во всех мечетях Крыма, сообщили в пресс-службе ЦРО Духовного управления мусульман республики.

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев провел коллективный религиозный обряд в зале Дворца культуры профсоюзов. Участие в нем приняли около 3 тысяч человек.

В праздничной проповеди Муфтий призвал мусульман к объединению, взаимовыручке, поддержке, заботе и уважению к старшим. По его словам, знание своей религии, истории, родного языка и традиций важно для сохранения национальной идентичности.

- Мы имеем многовековую историю, у нас есть мощный фундамент – это наша религия и никакие влияния извне не должны пошатнуть нашу веру, – заключил Аблаев.

Духовный лидер мусульман Крыма также напомнил про то, что в дни торжества важно не забывать пожилых, больных людей, помнить о многодетных семьях и сиротах.

В республике 14 мая – выходной день в связи с празднованием Ораза-байрама. Торжество продлится три дня. У последователей ислама в это время принято навещать пожилых родственников и тяжелобольных людей, баловать детей сладостями и радовать близких подарками.

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