Юный блогер из Феодосии отдал мошенникам 350 тысяч рублей за раскрутку соцсетей

Фото: Архив "КП"

Случаи, когда предприимчивые мошенники выманивают деньги у детей и подростков - не редкость в наше время. И подобный инцидент произошел недавно в Феодосии. Мальчик хотел раскрутить свой аккаунт в соцсетях и искал подрядчиков, которые могут ему в этом помочь. Но наткнулся парень на обычных преступников.

Как удалось выяснить КП-Крым, за помощь в раскрутке популярности страницы в соцсети мошенники попросили у парня 350 тысяч рублей. За деньгами мальчик отправился к маме, которая не смогла отказать сыну в его желании стать знаменитым. И женщина перевела крупную сумму денег на счета жуликов.

Крымчанка спохватилась слишком поздно, когда деньги уже было не вернуть. Но правоохранители не сдались и стараются восстановить справедливость. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Примечательно, что мобильные номера и банковские карты негодяев зарегистрированы на территории Украины.

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