Дефицит мест в детсадах Крыма обещают ликвидировать к 2024 году

По планам, через три года все дети Крыма смогут получить место в дошкольном образовательном учреждении. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

К 2024 году в республике обещают разрешить проблему с очередями в детские сады. Об этом сообщило «КИА».

С 2014 года на полуострове появилось 35 дошкольных образовательных учреждений, установлено 68 модульных детских садов. В общем, за это время в Крыму появилось 30 тысяч 905 новых мест для детей.

- Уверена, что до 2024 года у нас все маленькие крымчане будут получать дошкольное образование, – цитирует СМИ министра образования, науки и молодежи РК Валентину Лаврик.

По ее словам, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет сегодня составляет 94%, для детей до 3-х лет – 74%.

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