Крымчане не хотят видеть нудистов на своих пляжах

Традиционно нудисты отдыхают на восточном побережье с его дикими пляжами и уединенными бухтами. Фото: Архив "КП"

Любители позагорать без одежды уже греются под солнцем прямо на городских пляжах, чем вызывают разные реакции у жителей полуострова. Об этом сообщил ForPost.

В социальных сетях появились раздраженные комментарии крымчан, которые просят раскрепощенных гостей вести себя скромнее.

- Для подобного отдыха есть специально отведенные места, такой вид точно не для общественных пляжей. Не всем приятно лицезреть чужие обнаженные половые органы, – пишут пользователи группы «Подслушано Судак» соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы призывают нудистов обратить внимание на дикие пляжи и переместиться туда, чтобы не стеснять других отдыхающих. Некоторые вступились за полуголого пляжника и посоветовали наслаждаться морскими пейзажами, а не следить за другими.

Как сообщает СМИ, в Министерстве курортов Крыма сообщили, что официально пляжей, где разрешено отдыхать без одежды, в республике нет.

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