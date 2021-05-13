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экономика13 мая 2021 18:22

Проект строительства новой объездной Ялты вынесут на общественные слушания

Маршрут ее прокладки определят до конца года
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Новая объездная должна разгрузить Ялту от транзитного транспорта

Новая объездная должна разгрузить Ялту от транзитного транспорта

Фото: Анна КИРИЕНКО

Проект строительства новой объездной Ялты вынесут на общественные слушания, как только будет выбран маршрут ее прокладки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- С учетом сложности рельефа Ялты и большой плотности, как только будет готово ТЭО мы его вместе с главой администрации Ялты рассмотрим, - заверил он. - Если вдруг будет пересечение с правами третьих лиц, жителей Ялты по изъятию участков или вопросам, связанным с прохождением трассы через жилой сектор, сначала проводим общественные слушания. Хотя, думаю, что обойдемся, и больших изъятий не будет.

Техническое задание и проект контракта уже разработан Службой автомобильных дорог Крыма и до 10 июня станет известен подрядчик проектно-изыскательских работ. Приступить к строительству планируется в 2022 году.

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