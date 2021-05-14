В Ялте на стройке в котловане нашли труп

Труп скинули в котлован, засыпали грутом и строительным мусором Фото: Анна КИРИЕНКО

На одном из строительных объектов Большой Ялты в котловане нашли труб. Тело было погребено под слоем грунта и строительного мусора.

По информации МВД по Республике Крым, подозреваемых в убийстве задержали сотрудники уголовного розыска.

- Задержаны двое ранее судимых приезжих граждан в возрасте 35-х и 33-х лет, а также 30-летний житель Ялты, - уточнили в пресс-службе МВД. - По одной из версий, мотивом преступления был конфликт, связанный с распределением денежных средств между погибшим и фигурантами.

По предварительному заключению, потерпевший был избит и скончался вследствие полученных ударов по голове. Иные обстоятельства происшедшего выясняются. Материалы переданы в следственные органы для принятия решения.

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