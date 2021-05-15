Погода в Крыму на 15 мая: без осадков и тепло до +25°

Вода в Черном море у берегов Крыма не выше +16°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Во всем регионе наблюдается переменная облачность.

В Симферополе чуть прохладнее, чем накануне - столбик термометра не преодолеет отметку +25°.Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду,

В Алуште и Ялте днем всего +18…20°. Скорость юго-западного ветра не превысит 8-13 метров в секунду.

Евпатория тоже не порадует особо знойный уик-эндом, столбик термометра в лучшем случае покажет +20°. К относительно прохладной субботе прилагается юго-западный ветер 8-13 метров в секунду.

В Судаке и Феодосии в кронах деревьев будет путаться опять же юго-западный ветер скоростью до 13 метров в секунду. Столбик термометра покажет в дневное время +18°…21°.

Вода в Черном море у берегов Крыма не выше +16°.

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