Гражданину Украины грозит пожизненное за убийство сожительницы консервным ножом

Фото: ГУ Следкома в РК и Севастополе

Крымские следователи предъявили обвинение 43-летнему гражданину Украины, проживавшему в Нижнегорском районе. Он обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью (п.«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в июле прошлого года на почве ревности он избил свою 38-летнюю сожительницу, а также нанес ей консервным ножом не менее 91 удара. От полученных травм женщина потеряла сознание. Но вместо того, чтобы отвезти пострадавшую в больницу, мужчина возил ее на автомобиле по округе, пока она не скончалась.

Вечером того же дня злоумышленник подкинул тело на территорию больницы. У погибшей осталось трое детей.

После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до двадцати лет ограничение свободы, пожизненный срок, либо смертную казнь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50