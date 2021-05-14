Реставрацию караимских кенасс в Симферополе должны закончить в этом году

Внутренние работы идут с декабря 2020 года Фото: Архив "КП"

Реставрацию караимских кенасс в центре Симферополя должны закончить в этом году. Фасадные работы завершили в 2018 году, сейчас идет обустройство внутреннего пространства.

- Там будет религиозно-культурный центр крымских караимов, - рассказала агентству ТАСС председатель региональной национально-культурной автономии крымских караимов Наталья Кропотова. - В конце текущего года планируется завершить реставрационные работы.

По ФЦП развития Крыма на реставрацию памятника архитектуры выделено 84,3 миллиона рублей. Караимская кенасса в Симферополе была закрыта в 30-е годы прошлого века и до недавнего времени в ней располагалась редакция государственного радиовещания.

После воссоединения Крыма с Россией он был возвращен общине караимов. В стремлении сохранить культуру и традиции своего народа, в реставрированной кенасе Симферополя караимы намерены открыть музей имени Тамары Ормели – автора работ о крымских караимах, хранителя культуры и истории народа.

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