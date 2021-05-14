За хранение боеприпасов времен войны житель Симферополя пойдет под суд

За 5 ружий времен ВОВ свети 5 лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В Симферополе перед судом предстанет местный житель, который хранил дома орудия времен Великой Отечественной войны. Его обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых устройств.

- По версии органа предварительного расследования, обвиняемый в ходе раскопок в лесу нашел 5 ружей времен Великой Отечественной войны, более 50-ти патронов к различному огнестрельному оружию, а также имитационную мину, пригодную к взрыву, - уточнили в республиканской прокуратуре.

Ему инкриминируют незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и незаконное хранение взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

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