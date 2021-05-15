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Общество15 мая 2021 10:31

Коронавирус в Крыму: плюс 98 заболевших за сутки

С начала пандемии в республике зафиксировали 38 725 человек, выздоровевших после ковида
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

В Крыму за 14 мая зарегистрировали 98 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 5 человек переносят инфекцию бессимптомно, 77 заболевших самостоятельно обратились за медицинской помощью, 20 человек ранее контактировали с заболевшими, один зараженный приехал из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4 153 человека. Выздоровели с начала пандемии 38 725 человек.

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