Жительница Симферополя нелегально поставила на учет семь жителей Средней Азии

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Жительница Симферополя незаконно прописала в своей квартире семь иностранцев из Средней Азии. Ее задержали, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

- Полицейскими установлено, что 51-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире и поставила на учет по месту пребывания семь иностранных граждан Средней Азии, заведомо зная, что проживать они в данном помещении не будут, - уточнили в пресс-службе.

Таким образом, женщина фиктивно поставила на учет иностранцев. Полицейские смотрели квартиру, где они были зарегистрированы. Было установлено, что жителей Средней Азии в помещении нет, как и их личных вещей.

Подозреваемая рассказала полицейским, что она встретила незнакомца около своего дома, который и предложил «выгодную» сделку – он сказал, что можно зарегистрировать нелегальных мигрантов в своей квартире. За каждого иностранца женщина получила по тысяче рублей.

В отношении жительницы Симферополя были возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы. Пока что подозреваемой избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде.

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